Дочь Петра Толстого рассказала о разводе родителей

По словам девушки, бывшие супруги расстались еще в 2016 году, но это широко не освещалось в прессе.

Общество

Александра Толстая дала развернутое интервью, в котором рассказала о разводе ее отца, известного телеведущего Петра Толстого с ее мамой.

По словам девушки, родители расстались еще в 2016 году, но это широко не освещалось в прессе. При этом бывшие супруги продолжают общаться ради детей.

«Родители этого не скрывают. Мы каждый год ездим на Дон под Волгоград. Ставим палатки и живем прямо в них. Для меня это своего рода школа жизни, которая с детства учит быту: приготовить, убрать и так далее. С нами обычно ездят родственники, друзья родителей и мои, а теперь и мой молодой человек», – призналась Александра.