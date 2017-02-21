Добровольцы из ЕС получат паспорта ЛНР и ДНР
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Иностранцы, сражающиеся на стороне самопровозглашенных республик Донбасса, не хотят возвращаться на родину.
Добровольцы из Евросоюза, сражающиеся на стороне самопровозглашен
Об этом «Известиям» рассказали донецкие власти.
«Военные из других стран есть, но уже не в том количестве, как в 2014 и 2015 годах. Сейчас их гораздо меньше. О конкретных цифрах говорить трудно, так как данные постоянно меняются — кто-то приезжает, кто-то уезжает», — сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
На стороне ополченцев сражаются граждане Сербии, Чехии, Словакии и других стран. Все они считают свою службу священным долгом борьбы с нацизмом, который, по их мнению, возрождается на Украине.
Одна из причин, по которой иностранцы получают паспорта ДНР и ЛНР, заключается в том, что они не планируют возвращаться на родину, где их ждет уголовное преследование за участие в военных формированиях непризнанных государств. Кроме того, многим полюбилась донецкая земля, они обзавелись семьями.
Как отмечают эксперты, в период активных боев в вооруженных формированиях самопровозглашен
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