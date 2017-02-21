Добровольцы из ЕС получат паспорта ЛНР и ДНР

Иностранцы, сражающиеся на стороне самопровозглашенных республик Донбасса, не хотят возвращаться на родину.

Общество

Добровольцы из Евросоюза, сражающиеся на стороне самопровозглашен ных республик получат паспорта ЛНР и ДНР.

Об этом «Известиям» рассказали донецкие власти.

«Военные из других стран есть, но уже не в том количестве, как в 2014 и 2015 годах. Сейчас их гораздо меньше. О конкретных цифрах говорить трудно, так как данные постоянно меняются — кто-то приезжает, кто-то уезжает», — сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

На стороне ополченцев сражаются граждане Сербии, Чехии, Словакии и других стран. Все они считают свою службу священным долгом борьбы с нацизмом, который, по их мнению, возрождается на Украине.

Одна из причин, по которой иностранцы получают паспорта ДНР и ЛНР, заключается в том, что они не планируют возвращаться на родину, где их ждет уголовное преследование за участие в военных формированиях непризнанных государств. Кроме того, многим полюбилась донецкая земля, они обзавелись семьями.

Как отмечают эксперты, в период активных боев в вооруженных формированиях самопровозглашен ных республик находилось до 1,5 тыс. человек.