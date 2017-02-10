Добро есть: якутские супруги заполнили продуктами стенд для малоимущих

Семейная пара из Якутии поддержала акцию предпринимательницы Ольги Николаевой «Полка добра».

Общество

Семейная пара из Якутии поддержала акцию предпринимательницы Ольги Николаевой «Полка добра». Как ранее сообщало РИА «7 новостей», владелица магазина устроила в своём торговом зале стенд с продуктами, которые малообеспеченные граждане могли бы брать бесплатно. Продукты на полку подкладывает как предпринимательница, так и любой желающий оказать помощь безденежным.

На деле, когда весть об акции разнеслась по Якутску, бесплатные товары «расхватали» хорошо одетые люди, да ещё и обиделись на продавцов, когда продукты кончились. Ольга Николаева была обескуражена таким поворотом дела, но собиралась продолжать свою гуманную миссию.

Утром 10 февраля в магазин приехали супруги и закупили продовольствие на всю пустую «Полку добра». Об этом жесте взаимопомощи написал в пятницу, 10 февраля, портал «Такие дела» со ссылкой на пост в сообществе «Криминальный Якутск» в Инстаграме.

«Кое-как уговорила их сфотографироваться. Большое спасибо за отклик! На душе теплее стало, что все-таки есть такие люди! Теперь не страшно!» - цитирует издание пояснение в Инстаграме к фото участников благотворительной акции.

Фото из социальной сети