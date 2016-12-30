ДНР: более 800 строений подверглись артобстрелу за 2016 год

Артиллерийский и минометный обстрелы часто велись по жизненно важным объектам обеспечения, а также ремонтным бригадам.

Общество

В Донецкой народной республики зафиксировано порядка 800 гражданских строений и сооружений, которые оказались повреждены в результате артобстрелов с начала 2016 года. Об этом рассказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, пишет Риа Новости .

По словам военного специалиста, артиллерийский и минометный обстрелы часто велись по жизненно важным объектам обеспечения, а также ремонтным бригадам. Так, некоторые ремонтники получили серьезные ранения.

Эдуард Басурин подчеркнул, что использование силовиками беспилотников обеспечивало корректировку огня.