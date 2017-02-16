Для арендаторов жилья придумали налоговые льготы

Минстрой и АИЖК рассматривают возможность выплаты компенсации официально снимающим недвижимость.

Общество

Способ стимулировать рынок официальной аренды жилья изобрели министерство строительства и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Об этом пишут «Известия».

Ведомства предлагают ввести частичную компенсацию налоговых выплат для квартиросъемщиков. В настоящее время похожая схема действует для покупателей недвижимости.

Подчеркивается, что льгота коснется только снимающих жилье легально. Сейчас на рынке бюджетных предложений по съему налоги платят лишь 5% арендаторов.

«Платят налоги сейчас в основном в дорогом сегменте, поскольку собственник квартиры заинтересован в том, чтобы защитить свое имущество, а арендаторы —в том, чтобы у них были гарантии. В дешевом сегменте почти не платят налогов», — рассказал «Известиям» глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Эксперт также считает, что покончить с уклонением от выплаты налогов поможет создание доходных домов, предлагающих экономичные варианты аренды.