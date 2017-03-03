Диана Шурыгина получила приглашение поучаствовать в музыкальном проекте российского порнорежиссёра Боба Джека. Об этом он сам рассказал Life.ru
К порнографии или эротике проект отношения иметь не будет – Диана будет читать рэп. По мнению Боба Джека, у неё для этого есть всё необходимое и, самое главное, харизма. При этом порнографа не смущает возможное отсутствие у Шурыгиной вокальных данных – он заявляет, что на российской эстраде много подобных исполнителей.
Шурыгина получила известность после участия в программе «Пусть говорят» на Первом канале.