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http://7info.ru/news/world-society/diana_shurygina_primet_uchastie_v_proekte_pornorezhissjora_boba_dzheka_smi/

Диана Шурыгина примет участие в проекте порнорежиссёра Боба Джека – СМИ
По мнению порнографа, у неё для этого есть всё необходимое и, самое главное, харизма.

Общество   138

Диана Шурыгина получила приглашение поучаствовать в музыкальном проекте российского порнорежиссёра Боба Джека. Об этом он сам рассказал Life.ru

К порнографии или эротике проект отношения иметь не будет – Диана будет читать рэп. По мнению Боба Джека, у неё для этого есть всё необходимое и, самое главное, харизма. При этом порнографа не смущает возможное отсутствие у Шурыгиной вокальных данных – он заявляет, что на российской эстраде много подобных исполнителей.

Шурыгина получила известность после участия в программе «Пусть говорят» на Первом канале. 