Диана Шурыгина поразила общественность новым имиджем

Девушка недавно посетила салон красоты и стала блондинкой.

Общество

Скандально известная девушка Диана Шурыгина приняла участие в новом выпуске реалити-шоу «Шуры-муры» телеведущего Андрея Малахова.

Примечательно, что героиня передачи предстала перед публикой в новом образе. Как оказалось, девушка недавно посетила салон красоты и стала блондинкой.