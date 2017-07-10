http://7info.ru/news/world-society/diana_shurygina_porazila_obschestvennost_novym_imidzhem/
Диана Шурыгина поразила общественность новым имиджем
Общество 184
Диана назвала себя симпатичной и уверенной в себе, поэтому может себе позволить носить платья и каблуки, пишет
ПолитЭксперт .
Диана Шурыгина поразила общественность новым имиджем
Общество 184
Девушка недавно посетила салон красоты и стала блондинкой.
Скандально известная девушка Диана Шурыгина приняла участие в новом выпуске реалити-шоу «Шуры-муры» телеведущего Андрея Малахова.
Примечательно, что героиня передачи предстала перед публикой в новом образе. Как оказалось, девушка недавно посетила салон красоты и стала блондинкой.
Диана назвала себя симпатичной и уверенной в себе, поэтому может себе позволить носить платья и каблуки, пишет