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http://7info.ru/news/world-society/diana_shurygina_porazila_obschestvennost_novym_imidzhem/

Диана Шурыгина поразила общественность новым имиджем
Девушка недавно посетила салон красоты и стала блондинкой.

Общество   184

Скандально известная девушка Диана Шурыгина приняла участие в новом выпуске реалити-шоу «Шуры-муры» телеведущего Андрея Малахова.

Примечательно, что героиня передачи предстала перед публикой в новом образе. Как оказалось, девушка недавно посетила салон красоты и стала блондинкой.

Диана назвала себя симпатичной и уверенной в себе, поэтому может себе позволить носить платья и каблуки, пишет ПолитЭксперт