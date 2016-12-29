Депутаты поддержали идею учредить награду в честь Доктора Лизы

Петицию с просьбой учредить награду имени Глинки, «присуждаемой за крайнюю самоотверженность в вопросе помощи детям, обездоленным, жертвам военных конфликтов», подписали более 105 тысяч человек.

Общество

В Госдуме поддержали идею учредить награду имени Елизаветы Глинки (Доктора Лизы). Предполагается, что её будут присуждать людям, занимающимся благотворительностью, передаёт Лента.ру.

«Таких, как Глинка, — мало. Таким образом, можно будет почтить ее память и по крайней мере поддерживать тех, кто идет по тому же пути — занимается благотворительностью. Мне представляется это правильным», – отметил зампредседателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Петицию на сайте Change.org с просьбой учредить государственную награду имени Глинки, «присуждаемой за крайнюю самоотверженность в вопросе помощи детям, обездоленным, жертвам военных конфликтов», подписали более 105 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в честь Глинки будут названы Республиканская детская клиническая больница в Грозном и Центр паллиативной помощи в Екатеринбурге. Под Владимиром также появится дом-интернат для престарелых и инвалидов имени Елизаветы Глинки.

Напомним, Елизавета Глинка была на борту самолёта Ту-154, потерпевшего крушение под Сочи. Она летела в Сирию, чтобы передать лекарства для университетского госпиталя в Латакии.