Депутат Госдумы Милонов предложил расстрелять Оксимирона и Гнойного

Творчество рэперов он назвал «музыкой помоек».

Общество

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил, что рэперов Оксимирона и Гнойного (Слава КПСС) следует расстрелять. Позже Милонов заявил, что эта фраза является гротеском. Кроме того, по словам Милонова, творчество рэперов является «музыкой помоек».

О заявлении господина Милонова сообщает ФАН.

Напоминаем, что 14 августа в сети появилось видеозапись баттла рэперов Оксимирона и Гнойного. Баттл посмотрели более 22,5 миллионов человек.

Сам баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Победу в баттле одержал Слава Карелин (Гнойный).