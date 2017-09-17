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http://7info.ru/news/world-society/deputat_gosdumy_milonov_predlozhil_rasstreljat_oksimirona_i_gnojnogo/

Депутат Госдумы Милонов предложил расстрелять Оксимирона и Гнойного
Творчество рэперов он назвал «музыкой помоек».

Общество   102

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил, что рэперов Оксимирона и Гнойного (Слава КПСС) следует расстрелять. Позже Милонов заявил, что эта фраза является гротеском. Кроме того, по словам Милонова, творчество рэперов является «музыкой помоек». 

О заявлении господина Милонова сообщает ФАН. 

Напоминаем, что 14 августа в сети появилось видеозапись баттла рэперов Оксимирона и Гнойного. Баттл посмотрели более 22,5 миллионов человек.

Сам баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Победу в баттле одержал Слава Карелин (Гнойный).