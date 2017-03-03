Делая селфи, девочка-подросток сфотографировала призрака

Снимок был сделан, когда Хейли ехала вместе с братом Колтоном и матерью Джессикой на рыбалку.

Общество

13-летняя американка Хейли Оглетри сфотографировала призрака, сделав селфи. Об этом сообщают Вести.

Снимок был сделан, когда Хейли ехала вместе с братом Колтоном и матерью Джессикой на рыбалку. Именно мать подростков и выложила фотографию у себя на странице в Фейсбуке.

Она пишет, что рядом во время фотографирования никого не было, более того, на всём пути до места рыбалки они не заметили на обочине дороги ни одного человека.

По словам женщины, «призрак явно находится в хорошем расположении духа». Она считает, что его появление может быть добрым знаком.