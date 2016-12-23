Датчики «в законе»

Измерительные приборы получат дополнительную защиту в интернете.

Общество

Измерительные приборы получат дополнительную защиту в интернете.

О том, как государство будет регулировать и защищать «технологические данные», собираемые датчиками, рассказал глава рабочей группы «Интернет+Город» Борис Глазков.

С этой целью разработана «дорожная карта» по развитию и внедрению отечественных информационно-те лекоммуникационн ых технологий и регулированию использования собираемой и отправляемой и в интернет информации с приборов.

Для этого, в первую очередь, предстоит выработать точное понятие «технологические данные».

«В целом это информация, которая собирается с различных неживых элементов и передается в сеть, например, данные счетчиков ЖКХ, горячей и холодной воды, тепла, данные с газовой турбины, с цифровой подстанции и так далее», – сообщил «Известиям» Глазков.

Новый термин будет добавлен в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Для измерительных приборов, которые передают данные в интернет, это будет аналогом закона «О персональных данных», что позволит защитить получаемую и передаваемую информацию.