Дана Борисова доказала, что навсегда завязала с наркотиками

Вопрос о зависимости телеведущей снова возник на шоу «На самом деле».

Общество

Телеведущая Дана Борисова, которая ранее признавалась в наркотической зависимости, не так давно вернулась в Россию после курса лечения в Таиланде. Звезда признавалась поклонникам, что больше не употребляет наркотики и ведет здоровый образ жизни.

Однако вопрос о зависимости телеведущей снова возник на одной из телепрограмм. Об этом сообщил друг знаменитости Рустам Солнцев. По его словам, он поддержал подруги, и они вместе прошли проверку.

«Битва у Шепелева в шоу «На самом деле». Я и Дана Борисова. Во время записи мы с деткой пописали в мензурки и были проверены на наличие в крови наркотических средств. И, естественно, оба оказались совершенно чисты! P.S: Никакой битвы не вышло, я Данку люблю», – написал Рустам на своей странице в Instagram .