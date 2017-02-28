Чиновников обязали отчитываться о пользовании соцсетями и блогами
Общество 123
О пользовании мессенджерами и e-mail службе безопасности сообщать не придётся.
Общение российских чиновников в интернете берет под контроль государство. В соответствии с постановлением Минтруда, которое одобрил кабмин, госслужащие обязуются отчитываться о своём присутствии в соцсетях.
При этом e-mail, мессенджеры, объявления в интернет-барахол
«Помимо социальных сетей и личных сайтов и даже мессенджеров есть ещё масса нишевых сервисов», — отметил в комментарии
О присутствии в интернете служащих обязали уведомлять работодателей с начала 2017 года. Теперь постановление правительства конкретизирует, что имелось в виду.
Отчёты о размещении данных в соцсетях чиновникам придётся подавать ежегодно. Отмечается, что включать в отчёт нужно будет записи, позволяющие идентифицировать человека, то есть личные данные или фотография. Если служащий не выполнит требование, он может быть уволен.