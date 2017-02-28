Чиновников обязали отчитываться о пользовании соцсетями и блогами

О пользовании мессенджерами и e-mail службе безопасности сообщать не придётся.

Общество

Общение российских чиновников в интернете берет под контроль государство. В соответствии с постановлением Минтруда, которое одобрил кабмин, госслужащие обязуются отчитываться о своём присутствии в соцсетях.

При этом e-mail, мессенджеры, объявления в интернет-барахол ках контролю не подлежат. Также не нужно будет включать в отчёты общение на сайтах знакомств, если в аккаунте чиновника нет фотографии и реального имени.

«Помимо социальных сетей и личных сайтов и даже мессенджеров есть ещё масса нишевых сервисов», — отметил в комментарии «Известиям» директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин.

О присутствии в интернете служащих обязали уведомлять работодателей с начала 2017 года. Теперь постановление правительства конкретизирует, что имелось в виду.

Отчёты о размещении данных в соцсетях чиновникам придётся подавать ежегодно. Отмечается, что включать в отчёт нужно будет записи, позволяющие идентифицировать человека, то есть личные данные или фотография. Если служащий не выполнит требование, он может быть уволен.