Четверть молокопродуктов в России некачественные

Потребление молока в стране снизилось на 15% за три года.

Общество

Четверть молочных продуктов в России некачественные, и при этом их потребление упало на 15% за три года.

Такие данные приводит Счетная палата РФ по результатам лабораторных исследований Россельхознадзор а.

Главной причиной падения потребления и роста доли некачественных молокопродуктов стало снижение производства, заявили «Известиям» эксперты из Счетной палаты.

«Девальвация рубля и повышение себестоимости производства молока и молочной продукции привели к увеличению в 2015 году количества товаров с добавлением растительных жиров», — сообщил «Известиям» директор аналитического департамента «Союзмолока» Алексей Воронин.

Также, по его мнению, частники стали отказываться от скота, что привело к снижению собственного производства молока, а падение курса рубля привело к уменьшению импорта.

Многие эксперты считают, что пальмовое масло, которое сегодня добавляют в молокопродукты, является вредным для человеческого организма и приводит в том числе и к ожирению. Но такая продукция дешевле натуральной и пользуется спросом.