«Chery» презентовала обновленный кроссовер Tiggo 7

Стоимость новой модификации составляет 18 тысяч долларов.

Общество

Китайская компания «Chery» готовит к выпуску обновленную версию кроссовера «Tiggo 7», пишет NJCAR .

Сообщается, что модель с двухлитровым двигателем будет оснащаться измененной головной оптикой с ксеноном, дисками на 19 дюймов, выполненными из легких сплавов, а также новыми сидениями. При этом в салоне появится новая отделка из более качественных материалов.

С технической точки зрения значительных изменений не произошло. Автомобиль также получит двухлитровый двигатель мощностью 122 лошадиных силы при 205 Нм крутящего момента. Отметим, что стоимость новой модификации составляет 18 тысяч долларов.