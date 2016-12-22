Через два года школьники будут сдавать устный ЕГЭ по русскому языку

В этом учебном году устная часть появится в экзамене для выпускников 9 класса.

Общество

Через два года школьники будут сдавать устную часть Единого государственного экзамена по русскому языку. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в эфире телеканала «Россия 24», передаёт ТАСС.

В этом учебном году устная часть появится в экзамене для выпускников 9 класса. Васильева отметила, что через два года в ЕГЭ и ОГЭ практически не останется тестовой части.