«Cadillac» официально представил модель СТ6 2018 года

Появилась информация о технических характеристиках автомобиля.

Общество

Представители американского производителя автомобилей класса «люкс» официально представили общественности «Cadillac CT6» 2018 модельного года. Также появилась информация и о технических характеристиках модели, пишет Svopi .

Сообщается, что автомобиль будет оснащен 4-цилиндровоым двухлитровым мотором. Для более динамичной езды можно приобрести 3,6-литровый атмосферный двигатель. Его мощность составляет 404 лошадиные силы. «Cadillac CT6» 2018 года остался всё таким же представительским и большим. В салоне появился руль с подогревом, кондиционер для сидений, камера заднего вида, а также лазерная система парковки.

Стоит отметить, что информация о дате начала продаж и стоимости модели пока не разглашается.