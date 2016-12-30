http://7info.ru/news/world-society/britanskij_uchenyj_oprobuet_na_sebe_voskreshenie_iz_mertvyh/
Британский ученый опробует на себе воскрешение из мертвых
Общество 390
Ученый из Великобритании Макс Мор готов пойти на эксперимент с собственной головой с целью доказать возможность воскрешения человека, пишет
VistaNews .
Британский ученый опробует на себе воскрешение из мертвых
Общество 390
Голова мужчины будет отделена от тела и подвергнута криогенной заморозке.
Ученый из Великобритании Макс Мор готов пойти на эксперимент с собственной головой с целью доказать возможность воскрешения человека, пишет
Сообщается, что голова мужчины будет отделена от тела и подвергнута криогенной заморозке. Специалист заявил, что подобная процедура поспособствует сохранению мозга без повреждений.
Более того, Макс Мор выразил уверенность, что в самом ближайшем будущем его коллегам удастся найти метод возрождения любых иных частей тела человека.