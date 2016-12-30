Британский ученый опробует на себе воскрешение из мертвых

Голова мужчины будет отделена от тела и подвергнута криогенной заморозке.

Общество

Ученый из Великобритании Макс Мор готов пойти на эксперимент с собственной головой с целью доказать возможность воскрешения человека, пишет VistaNews .

Сообщается, что голова мужчины будет отделена от тела и подвергнута криогенной заморозке. Специалист заявил, что подобная процедура поспособствует сохранению мозга без повреждений.

Более того, Макс Мор выразил уверенность, что в самом ближайшем будущем его коллегам удастся найти метод возрождения любых иных частей тела человека.