Британские учёные нашли зависимость массы тела мужчины от его благосостояния

У женщин специалисты выявили строго обратную зависимость.

Общество

Вес мужчины связан с его финансовым состоянием – такой вывод сделали британские учёные, наблюдая в течение нескольких десятилетий за параметрами тел мужчин и женщин, занятых в разных сферах и добившихся разных успехов. Исследователи внимательно следили за скачками веса в различных этапах жизни испытуемых.

Об обнаруженной связи дохода и массы тела мужчины пишет ИА «Народные новости» в пятницу, 3 февраля.

По утверждению исследователей, масса тела мужчины свидетельствует о его высоких доходах. Но только в тех случаях, когда она набрана естественным путём. Если мужчина решит специально набрать вес, чтобы разбогатеть, вряд ли последнее получится, предостерегают учёные.

У женщин заметна строго обратная зависимость: богатые и успешные дамы, как правило, стройные и подтянутые, так как большие средства вкладывают в красоту и здоровье.