Британские ученые рассказали о влиянии Нового Года на человеческий мозг

Специалисты установили, что во время подготовки к Новому Году у человека происходит выброс гормона счастья – дофамина

Общество

Ученые из Великобритании опытным путем установили влияние новогодних праздников на человеческий мозг, передает КП .

Специалисты установили, что во время подготовки к Новому Году у человека происходит выброс гормона счастья – дофамина.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что в результате ежегодного празднования в подсознании человека возникает «нейронная цепь Рождества». К ее активизации приводит восприятие человеческим мозгом новогодней праздничной символики и песен, которые ассоциируются с Новым Годом и Рождеством.