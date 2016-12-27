Ученые из Великобритании опытным путем установили влияние новогодних праздников на человеческий мозг, передает КП.
Специалисты установили, что во время подготовки к Новому Году у человека происходит выброс гормона счастья – дофамина.
Кроме того, эксперты пришли к выводу, что в результате ежегодного празднования в подсознании человека возникает «нейронная цепь Рождества». К ее активизации приводит восприятие человеческим мозгом новогодней праздничной символики и песен, которые ассоциируются с Новым Годом и Рождеством.