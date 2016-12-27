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http://7info.ru/news/world-society/britanskie_uchenye_rasskazali_o_vlijanii_novogo_goda_na_chelovecheskij_mozg/

Британские ученые рассказали о влиянии Нового Года на человеческий мозг
Специалисты установили, что во время подготовки к Новому Году у человека происходит выброс гормона счастья – дофамина

Общество   141

Ученые из Великобритании опытным путем установили влияние новогодних праздников на человеческий мозг, передает КП .

Специалисты установили, что во время подготовки к Новому Году у человека происходит выброс гормона счастья – дофамина.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что в результате ежегодного празднования  в подсознании человека возникает «нейронная цепь Рождества». К ее активизации приводит восприятие человеческим мозгом новогодней праздничной символики и песен, которые ассоциируются с Новым Годом и Рождеством.