Британские супруги две недели гуляли с трупом дочери

Похороны ребёнка были отложены, чтобы пара успела почувствовать себя родителями.

Общество

Молодая супружеская пара из Британии, жители Лидса Шарлотта и Аттила, две недели вели себя как образцовые родители: гуляли с дочкой, делали совместные снимки. Вот только ребёнок их к тому времени был уже мёртв.

Как пишет ИА «Народные новости» в понедельник, 6 февраля, шокирующая ситуация сложилась потому, что девочка родилась с хромосомными отклонениями. Об этом родители узнали незадолго до появления малышки на свет.

У новорождённой было больное сердце, а также неспособность дышать самостоятельно. Операция не поможет, заявили врачи. Ребёнок прожил месяц и умер, а родители так и не успели ощутить себя папой и мамой.

Чтобы помочь им почувствовать себя родителями, похороны ребёнка отсрочили на 16 дней. В течение этого срока тело девочки хранилось в специальной камере. Супругам разрешалось 5-10 минут в день проводить с ней: гулять, фотографироваться.

После похорон девочки мать выложила фото «общения» с мёртвым ребенком в сеть и посоветовала другим родителям ценить каждую секунду общения со своим чадом.