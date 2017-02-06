Британские супруги две недели гуляли с трупом дочери
Общество 164
Похороны ребёнка были отложены, чтобы пара успела почувствовать себя родителями.
Молодая супружеская пара из Британии, жители Лидса Шарлотта и Аттила, две недели вели себя как образцовые родители: гуляли с дочкой, делали совместные снимки. Вот только ребёнок их к тому времени был уже мёртв.
Как
У новорождённой было больное сердце, а также неспособность дышать самостоятельно. Операция не поможет, заявили врачи. Ребёнок прожил месяц и умер, а родители так и не успели ощутить себя папой и мамой.
Чтобы помочь им почувствовать себя родителями, похороны ребёнка отсрочили на 16 дней. В течение этого срока тело девочки хранилось в специальной камере. Супругам разрешалось 5-10 минут в день проводить с ней: гулять, фотографироваться.
После похорон девочки мать выложила фото «общения» с мёртвым ребенком в сеть и посоветовала другим родителям ценить каждую секунду общения со своим чадом.