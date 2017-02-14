Большинство липчан не считают 14 февраля праздником

Опрос об отношении к Дню святого Валентина был проведён в социальной сети «Вконтакте».

Общество

Большинство жителей Липецка не собираются праздновать День святого Валентина 14 февраля. Об этом сообщает портал Lipetskmedia.ru

Опрос по поводу отношения к Дню всех влюблённых был проведён в крупном паблике в социальной сети «Вконтакте» Липецк.LIVE. В нём приняли участие 1,5 пользователей. 68% опрошенных выбрали ответ о том, что 14 февраля для них просто день в календаре. 17,3% участников готовы праздновать и собираются порадовать сегодня своих любимых. В то же время считают западной заразой этот праздник 14,7% опрошенных.