Боец украинской армии рассказал о переходе на сторону ополчения

Корреспондент «Известий» посетила Донбасс и пообщалась с солдатами ДНР

Общество

Ночные обстрелы Донецка продолжаются с первых дней февраля. Республика живет в режиме повышенной боевой готовности. Корреспондент «Известий» отправилась в Донбасс, где пообщалась с солдатами 1-го мотострелкового батальона народной армии ДНР.

Майор Александр, бывший офицер украинской армии, рассказал, что «приехал в зону АТО в 2014 году» со своим батальоном. Он давал присягу на верность украинскому народу, а когда «увидел, что народ украинский убивают именно здесь», перешел на сторону ополчения.

«Теперь воюю здесь, потому что тут правда, потому что убивают мирных жителей Донецка. Я привез сюда жену и детей. Только теперь не знаю, что будет, когда все это закончится. На Украине меня ждет очень суровое наказание. Но я верю, что смогу спокойно приезжать к родителям и не бояться, что за мной придут», — рассказал майор.

Ополченец пояснил, что не может поехать на Украину, где проживают его родители и родители жены, так как там против него возбуждено уголовное дело.