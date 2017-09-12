Благоустройство Андреевской набережной завершат в 2017 году

Об этом сообщили власти столицы.

Общество

Андреевская набережная в столице будет благоустроена окончательно в 2017 году. Об этом сообщают в департаменте капремонта Москвы.

По словам господина Елисеева (который возглавляет данный департамент), в следующем году планируется реконструировать Воробьевскую набережную.

Следует отметить, что сейчас Андреевская набережная находится не в лучшем состоянии. Ремонтные работы продолжаются (по данным на 2 сентября). Указателей и дополнительной информации не предоставляется.

Напоминаем, что ранее господин Елисеев пообещал не останавливать программу благоустройства столицы. В 2018 году планируется переключиться с центра на спальные районы города.