http://7info.ru/news/world-society/blagoustrojstvo_andreevskoj_naberezhnoj_zavershat_v_2017_godu/
Благоустройство Андреевской набережной завершат в 2017 году
Общество 298
Благоустройство Андреевской набережной завершат в 2017 году
Общество 298
Об этом сообщили власти столицы.
Андреевская набережная в столице будет благоустроена окончательно в 2017 году. Об этом сообщают в департаменте капремонта Москвы.
По словам господина Елисеева (который возглавляет данный департамент), в следующем году планируется реконструировать Воробьевскую набережную.
Следует отметить, что сейчас Андреевская набережная находится не в лучшем состоянии. Ремонтные работы продолжаются (по данным на 2 сентября). Указателей и дополнительной информации не предоставляется.
Напоминаем, что ранее господин Елисеев пообещал не останавливать программу благоустройства столицы. В 2018 году планируется переключиться с центра на спальные районы города.