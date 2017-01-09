Биологи внесли вклад в решение проблемы дефицита электроэнергии и отчистки воды

Специалистам удалось провести операцию по объединению микроорганизмов двух видов бактерий и получить автономную экосистему.

Общество

Американские ученые провели ряд исследований и открыли новую форму симбиоза двух видов бактерий. Предполагается, что она сможет разрешить проблему дефицита электроэнергии и загрязнения пресной воды, пишет РИА Новости .

Специалистам удалось провести операцию по объединению микроорганизмов двух видов бактерий и получить автономную экосистему. По словам экспертов, она не нуждается в подпитке извне и способна долгое время поддерживать жизнедеятельность без внешней помощи.

Ученые пришли к выводу, что это может помочь решить проблему очистки сточных вод, в которых другие микроорганизмы выжить просто не могут. Кроме этого, уникальный энергообмен бактерий может помочь получить новый источник электроэнергии.