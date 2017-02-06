Биологи: светодиодные лампы опасны для жизни

Учёные получили тревожные результаты после опытов с насекомыми и растениями.

Общество

Светодиодное освещение опасно для живой природы, начиная с насекомых и заканчивая человеком.

Тревогу забили британские учёные, проведя серию опытов на пауках и растениях, пишут «Народные новости» в понедельник, 6 февраля.

По данным издания, биологи поставили эксперимент с пауками, включая по ночам над ними светодиоды. Активность пауков резко упала, они даже перестали выползать на охоту. Однако при дневном свете насекомые вели себя как обычно.

Похожие результаты – снижение активности при светодиодном освещении – продемонстрировали учёным растения.

Учёные предупреждают, что светодиодное излучение негативно влияет на активность живых существ, включая человека, и советуют задуматься об этом феномене сейчас, пока не произошла экологическая катастрофа.