Биолог из Гарварда собирается воскресить мамонта

По обещанию учёного, это произойдёт в течение двух лет.

Общество

Биолог из Гарварда Джордж Чёрч уже давно занимается теоретической возможностью «воскрешать» вымершие виды животных. Сейчас он перешёл от теории к практике и собирается возродить шерстистого мамонта.

Об этих амбициозных планах американского учёного пишет Naked Science. По данным издания, Чёрч объявил, что это в принципе возможно, несколько лет назад, а теперь обещает «оживить» мамонта уже через 2 года.

По словам учёного, это будет не так и сложно – мамонты вымерли, по меркам истории, не так и давно – 4 тысяч лет назад. Вечная мерзлота хранит множество их останков, так что с ДНК шерстистых мамонтов проблем нет.

Учёные сравнивали ДНК мамонтов с геномом слонов – ближайших «потомков» мамонтов. В ходе анализа были выделены гены, придающие мамонтам столь характерные черты - густую длинную шерсть, мощные жировые пласты, особый состав крови и прочие особенности, подходящий для жизни в холодных краях. С учётом этих познаний сегодня реально подготовить и вырастить ГМ-зародыши, уверяет издание.

Однако в одном из своих научных докладов Чёрч признался, что «генномодифицированное» животное корректнее будет окрестить «слоном с признаками мамонта».

Для создания «нового» мамонта будет модифицирована ДНК фибробласта, клетки кожи слона, из которой извлекут ядро и поместят в яйцеклетку взамен её аутентичного яйца. Выращивать яйцеклетку и эмбрион собираются не в слонихе, а в искусственной матке.