Белых цирковых тигров с трассы М5 увезли на гастроли в Уфу

В спасательной операции участвовали полиция, спасатели и другие экстренные службы региона.

Общество

В спасательной операции для белых тигров, которых хозяева оставили в фуре-перевозчике на обочине трассы М5 в Оренбургской области, как ранее писало РИА «7 новостей», участвовали полиция, спасатели и другие экстренные службы региона.

Об этом сообщает вечером в субботу, 4 марта, ИА «Народные новости», со ссылкой на RT.

Спасательная операция сводилась к перемещению тигров из грузовика, в котором их оставили на дороге, в другой. Как передаёт издание, учёные тигры нормально пересели в новый транспорт и уехали на гастроли в Уфу. Там ожидаются следующие гастроли передвижного цирка.

По данным издания, к брошенным в одиночестве тиграм прибыл их дрессировщик. Он заявил журналистам, что хищники оправились и сейчас пребывают в удовлетворительном состоянии.

Чтобы избежать новых казусов в пути, фуру с тиграми сопровождают до Уфы экипаж ГИБДД и бригада МЧС.