Белых цирковых тигров с трассы М5 увезли на гастроли в Уфу
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В спасательной операции участвовали полиция, спасатели и другие экстренные службы региона.
В спасательной операции для белых тигров, которых хозяева оставили в фуре-перевозчике на обочине трассы М5 в Оренбургской области, как ранее писало РИА «7 новостей», участвовали полиция, спасатели и другие экстренные службы региона.
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Спасательная операция сводилась к перемещению тигров из грузовика, в котором их оставили на дороге, в другой. Как передаёт издание, учёные тигры нормально пересели в новый транспорт и уехали на гастроли в Уфу. Там ожидаются следующие гастроли передвижного цирка.
По данным издания, к брошенным в одиночестве тиграм прибыл их дрессировщик. Он заявил журналистам, что хищники оправились и сейчас пребывают в удовлетворительном состоянии.
Чтобы избежать новых казусов в пути, фуру с тиграми сопровождают до Уфы экипаж ГИБДД и бригада МЧС.