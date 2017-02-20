http://7info.ru/news/world-society/belgorodec_naladil_torgovlju_eroticheskimi_snimkami_beremennoj_zheny/
Белгородец наладил торговлю эротическими снимками беременной жены
Общество 262
Белгородец организовал продажу эротических фотографий своей беременной жены. Об этом сообщает
«КП Белгород» .
Белгородец наладил торговлю эротическими снимками беременной жены
Общество 262
Таким способом семейная пара собирается собрать денег на коляску будущему ребёнку.
Белгородец организовал продажу эротических фотографий своей беременной жены. Об этом сообщает
Мужчина предлагает всем желающим всего за 50 рублей приобрести так называемую сигну – фотографию своей жены с именем заказчика.
По некоторым данным, таким способом семейная пара собирается собрать денег на коляску будущему ребёнку.