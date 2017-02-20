Белгородец наладил торговлю эротическими снимками беременной жены

Таким способом семейная пара собирается собрать денег на коляску будущему ребёнку.

Общество

Белгородец организовал продажу эротических фотографий своей беременной жены. Об этом сообщает «КП Белгород» .

Мужчина предлагает всем желающим всего за 50 рублей приобрести так называемую сигну – фотографию своей жены с именем заказчика.

По некоторым данным, таким способом семейная пара собирается собрать денег на коляску будущему ребёнку.