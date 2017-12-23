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http://7info.ru/news/world-society/basta_zajavil_o_sozdanii_sobstvennoj_kriptovaljuty/

Баста заявил о создании собственной криптовалюты
Рэпер из Ростова-на-Дону запланировал запуск своего нового бизнес-проекта на весну 2018 года.

Общество   195

Василий Вакуленко анонсировал собственный проект в сфере криптовалюты «Ticket Coin».

Исполнитель пообещал участникам своего проекта возможность приобретения эксклюзивных товаров и услуг. Например, билеты на мероприятия со скидкой до 50 процентов, «кастомные продукты», доступ в специальные «TC-зоны» на концертах по всему миру, встречу с любимыми артистами по принципу «meet&greet» и так далее.

Поклонники артиста отреагировали на это неоднозначно. Очень многие отнеслись к проекту скептически и равнодушно, раскритиковали или не одобрили. Другая половина пользователей Сети поддержала начинание Басты, сообщает Комсомольская правда .