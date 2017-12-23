Баста заявил о создании собственной криптовалюты

Рэпер из Ростова-на-Дону запланировал запуск своего нового бизнес-проекта на весну 2018 года.

Общество

Василий Вакуленко анонсировал собственный проект в сфере криптовалюты «Ticket Coin».

Исполнитель пообещал участникам своего проекта возможность приобретения эксклюзивных товаров и услуг. Например, билеты на мероприятия со скидкой до 50 процентов, «кастомные продукты», доступ в специальные «TC-зоны» на концертах по всему миру, встречу с любимыми артистами по принципу «meet&greet» и так далее.