Василий Вакуленко анонсировал собственный проект в сфере криптовалюты «Ticket Coin».
Исполнитель пообещал участникам своего проекта возможность приобретения эксклюзивных товаров и услуг. Например, билеты на мероприятия со скидкой до 50 процентов, «кастомные продукты», доступ в специальные «TC-зоны» на концертах по всему миру, встречу с любимыми артистами по принципу «meet&greet» и так далее.
Поклонники артиста отреагировали на это неоднозначно. Очень многие отнеслись к проекту скептически и равнодушно, раскритиковали или не одобрили. Другая половина пользователей Сети поддержала начинание Басты, сообщает Комсомольская правда.