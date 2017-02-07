Башкирским аграриям погасили долг по зарплате в рамках уголовного дела

Долг сокращён, но не ликвидирован, расследование уголовного дела продолжается.

Общество

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам федерального государственного унитарного предприятия «Учебно-опытное хозяйство «Миловское» Башкирского государственного аграрного университета. Следственные органы инкриминируют руководству предприятия ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – полная и частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев.

Об этом сообщает сайт «Новости СК РФ» во вторник, 7 февраля.

Работники аграрного предприятия больше полугода, с марта по октябрь 2015 года, сидели без зарплаты. У хозяйства был долг по заработной плате свыше 5 миллионов рублей перед 39 работниками и частичные недоплаты по зарплате – около 4 миллионов рублей – перед 28 работниками. Однако руководство не приняло мер к погашению задолженности, хотя имело такую возможность.

На счетах предприятия лежало более 18 миллионов рублей. Однако их направили на расчёты с поставщиками и контрагентами и выдачу в подотчет.

Деньги сотрудникам опытного хозяйства начали выдавать, лишь когда началась доследственная проверка следователя СКР. Тогда главы предприятия, испугавшись ответственности, сократило долг перед работниками до 1,2 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.