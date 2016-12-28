Банки стали аккуратнее раздавать кредитные карты

Рост просрочки по платежам карточных займов упал в девять раз.

Общество

Банки стали аккуратнее раздавать кредитные карты, ориентриуясь только на платежеспособных клиентов. Об этом говорится в исследовании, проведенном коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн» специально для «Известий».

«Кредитная карта часто побуждает совершать импульсивные и незапланированные покупки, стоимость которых нередко существенно превышает финансовые возможности клиента, поэтому в кризисные периоды банки отказались от прежней политики активной выдачи карт», – сообщила президент компании Елена Докучаева.

Она добавила, что если раньше кредитки с открытыми лимитами рассылались по почте, то теперь банки предлагают такую услугу только держателем депозитов и людям, получающим зарплату на «пластик».

Благодаря такой политике удалось сократить просрочку по кредитным картам в девять раз – если в конце 2015 года рост составил 45%, то в этом году он был лишь 5% и тенденция явно сохранится.