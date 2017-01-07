Азербайджанскую девочку на суде насильно передали отцу

Отмечается, что ранее она не знала о существовании своего папы и увидела его впервые в жизни.

Общество

Омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова выразила протест против применения силы в отношении 10-летней девочки на суде на севере страны, пишет РИА Новости .

Накануне в Сети появился ролик, на котором видно, как прямо в ходе судебного заседания маленькую девочку насильно отобрали у воспитавшей ее тети и передали на попечительство к отцу. Отмечается, что ранее она не знала о существовании своего папы и увидела его впервые в жизни.

Эльмира Сулейманова выступила с критикой подобного решения и написала письмо в Министерства юстиций Азербайджана. Женщина выступила против применения физического и психологического насилия со стороны судебных исполнителей к несовершеннолетней девочке.