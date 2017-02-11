Австралийский астроном-любитель обнаружил новую гигантскую звезду

Астроному Джону Монащу всего 15 лет.

Общество

Австралийский астроном-любитель Джон Монащ обнаружил во Вселенной новую звезду-гигант. Она вполовину меньше Солнца и в 300 раз больше Земли, сообщает ИА «Народные новости» в субботу, 11 февраля, по данным AAOVSO.

По сообщениям издания, специалисты AAOVSO подтвердили, что подросток-учёный открыл новую звезду ещё в прошлом декабре. Астроному всего 15 лет, он живёт в Мельбурне. Сенсационное открытие ему помогли совершить международный телескоп и компьютер в собственном доме.

Подросток начал наблюдать за участком звёздного неба в апреле 2016 года. Он изучал небо в автоматизированный телескоп Астрономического сообщества Виктории и iTelescope в Сайдинг Спринге.

За полгода наблюдений Джон собрал около 250 изображений звездного неба. Среди них он выискивал звёзды с флуктуацией (случайными отклонениями от заданной величины) в интенсивности света. Таковых оказалось много, Джон Монащ выбрал 6 наиболее привлекательных.

Новая звезда называется 000-BMD-525.