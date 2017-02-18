«ASUS» выпустит новый смартфон ZenFone 3 Go

Предварительная стоимость модели составляет 150 евро.

Общество

Ряд итальянских изданий сообщает о подготовке компании «ASUS» к выпуску новейшего смартфона «Zenfone 3 Go». Также появились первые изображения и технические характеристики телефона, пишет Дни24 .

Сообщается, что устройство будет представлять собой обычный бюджетник, оснащённый пятидюймовым дисплеем HD, процессором «Qualcomm Snapdragon 410», двумя гигабайтами оперативной памяти, а также шестнадцатью гигабайтами встроенной памяти. При этом новинка получит 13-мегапиксельную камеру, а также 5-мегапиксельную фронталку.

Отметим, что предварительная стоимость модели составляет 150 евро.