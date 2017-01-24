http://7info.ru/news/world-society/astronomy_otkryli_planetu_s_zapasami_vody/
Астрономы открыли планету с запасами воды
Общество 144
Группа британских специалистов предположила, что на открытой ими планете с большими запасами воды может существовать жизнь, пишет
ФАН .
Астрономы открыли планету с запасами воды
Общество 144
По словам ученых, она имеет свою атмосферу и приличные запасы воды.
Группа британских специалистов предположила, что на открытой ими планете с большими запасами воды может существовать жизнь, пишет
Сообщается, что исследователи провели глубокое исследование открытой еще в 2015 году планеты «GJ1132b» и установили, что небесное тело находится на расстоянии 39 световых лет от Земли.
По словам ученых, планета имеет свою атмосферу и приличные запасы воды. Это наводит на мысль, что на ней могла зародиться жизнь.