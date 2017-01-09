Астрономы назвали причину возникновения Луны

Спутник нашей планеты возник в результате столкновения Земли с множеством протопланет.

Общество

Израильские ученые Технологического института в Хайфе выдвинули теорию возникновения Луны. Оказывается, спутник нашей планеты возник в результате столкновения Земли с множеством протопланет, пишет РИА Новости .

Специалисты провели глубокое исследование и пришли к выводу, что основной причиной образования Луны стало столкновение Земли с крупным протопланетным телом «Тейи».

Эксперты предположили, что Земля на протяжение долгого времени сталкивалась с различными космическими телами. Каждый раз планета выбрасывала часть материи на орбиту. Постепенно эти осколки сливались и превращались в хорошо знакомую нам Луну.