Археологи из России совершили сенсационные находки в Иерихоне

На территории библейского города раскопаны клад крестоносцев, система водоснабжения и древняя кондитерская.

Общество

Подведены итоги раскопок, совершаемых археологами РАН в упомянутом в Библии городе Иерихоне в Палестине, сообщает 28 февраля URA.RU со ссылкой на интервью члена-корреспондента РАН Леонида Беляева, главы экспедиции, телеканалу «360».

По данным издания, российские археологи работали в Иерихоне в 2010 - 2014 годах. Практике раскопок в этом городе и его окрестностях более полутора веков, но для россиян они начались недавно.

Однако за четыре года наши учёные обнаружили в городе здания византийской постройки, монеты эпохи Хасмонеев, Рима и Византии и клад времён Крестовых походов.

Одной из самых интересных находок российских археологов стала средневековая система водоснабжения Иерихона, действовавшая ещё в средние века. Она представляет собой несколько цистерн, связанных бетонными водоводами. Воду очищали специальными фильтрами, который тоже удалось найти.

Также россияне установили, что в средние века умели готовить сахар – следы сладости выявили в мозаике на стенах здания, где предположительно варилась сахарная патока, а заодно «галаадский бальзам», обладающий целебными свойствами.