Apple открыла предзаказ на смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Презентация новинок состоялась 12 сентября в Театре имени Стива Джобса.

Общество

Представители американской корпорации Apple официально открыли предварительный заказ на флагманские смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Презентация новинок состоялась 12 сентября в Театре имени Стива Джобса.

Отмечается высокий спрос на гаджеты, в результате чего многие операторы столкнулось с перегрузками на своих сайтах.