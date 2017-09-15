Представители американской корпорации Apple официально открыли предварительный заказ на флагманские смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Презентация новинок состоялась 12 сентября в Театре имени Стива Джобса.
Отмечается высокий спрос на гаджеты, в результате чего многие операторы столкнулось с перегрузками на своих сайтах.
Напомним, что устройство iPhone 8 получило 4,7-дюймовый дисплей и одинарную основную камеру. В свою очередь, iPhone 8 Plus может похвастать экраном диагональю 5,8 дюйма и двойным фотомодулем, пишет Life.