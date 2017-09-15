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http://7info.ru/news/world-society/apple_otkryla_predzakaz_na_smartfony_iphone_8_i_iphone_8_plus/

Apple открыла предзаказ на смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus
Презентация новинок состоялась 12 сентября в Театре имени Стива Джобса.

Общество   113

Представители американской корпорации Apple официально открыли предварительный заказ на флагманские смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Презентация новинок состоялась 12 сентября в Театре имени Стива Джобса.

Отмечается высокий спрос на гаджеты, в результате чего многие операторы столкнулось с перегрузками на своих сайтах.

Напомним, что устройство iPhone 8 получило 4,7-дюймовый дисплей и одинарную основную камеру. В свою очередь, iPhone 8 Plus может похвастать экраном диагональю 5,8 дюйма и двойным фотомодулем, пишет Life .