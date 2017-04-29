Анонсирован старт продаж автомобиля Chery Arrizo 5e

Дебют новинки запланирован на июнь текущего года.

Общество

Представители китайской компании «Chery» поделились информацией о старте продаж готовящегося к выходу на мировой рынок седана «Arrizo 5». Дебют новинки запланирован на июнь текущего года, пишет Daily .

По словам специалистов, данная модель фактически является копией ранее выпущенного «Arrizo 5». При этом у нового авто есть некоторые внешние изменения, среди которых можно отметить светодиодную оптику и увеличенную радиаторную решетку.

Что касается технического оснащения, то модель получит электрический мотор мощностью 122 лошадиные силы.