Представители китайской компании «Chery» поделились информацией о старте продаж готовящегося к выходу на мировой рынок седана «Arrizo 5». Дебют новинки запланирован на июнь текущего года, пишет Daily.
По словам специалистов, данная модель фактически является копией ранее выпущенного «Arrizo 5». При этом у нового авто есть некоторые внешние изменения, среди которых можно отметить светодиодную оптику и увеличенную радиаторную решетку.
Что касается технического оснащения, то модель получит электрический мотор мощностью 122 лошадиные силы.