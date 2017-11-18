Анна Семенович призналась, что хочет родить ребенка

Певица планирует уже в следующем году заняться вопросом пополнения в семье.

Общество

Известная певица Анна Семенович рассказала в эфире телеканала Ru.tv , что подумывает о том, чтобы стать мамой.

Знаменитость призналась, что планирует уже в следующем году заняться вопросом пополнения в семье, пишет Дни .

«В следующем году я займусь более плотно вопросом деторождения. Я не отношусь к разряду сумасшедших мамаш, что хотят много детей. Я хочу одного... через годик!» – отметила Семенович.

Напомним, что артистка недавно нашла себе нового спутника жизни, которым стал греческий бизнесмен.