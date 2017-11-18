http://7info.ru/news/world-society/anna_semenovich_priznalas_chto_hochet_rodit_rebenka/
Анна Семенович призналась, что хочет родить ребенка
Общество 168
Известная певица Анна Семенович рассказала в эфире телеканала
Ru.tv , что подумывает о том, чтобы стать мамой.
Знаменитость призналась, что планирует уже в следующем году заняться вопросом пополнения в семье, пишет
Дни .
Анна Семенович призналась, что хочет родить ребенка
Общество 168
Певица планирует уже в следующем году заняться вопросом пополнения в семье.
Известная певица Анна Семенович рассказала в эфире телеканала
Знаменитость призналась, что планирует уже в следующем году заняться вопросом пополнения в семье, пишет
«В следующем году я займусь более плотно вопросом деторождения. Я не отношусь к разряду сумасшедших мамаш, что хотят много детей. Я хочу одного... через годик!» – отметила Семенович.
Напомним, что артистка недавно нашла себе нового спутника жизни, которым стал греческий бизнесмен.