http://7info.ru/news/world-society/anna_sedokova_podelilas_svoimi_tajnymi_zhelanijami/
Анна Седокова поделилась своими тайными желаниями
Общество 291
Известная украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками в
Instagram новым фото, под которым звезда раскрыла тайну своих желаний, РЕН .
Анна Седокова поделилась своими тайными желаниями
Общество 291
Девушка рассказала о том, как хотела бы провести выходные.
Известная украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками в
Девушка рассказала о том, как хотела бы провести выходные:
«Пойду напьюсь в клуб, буду танцевать голой на столе, потом встречу красавца - незнакомца и пересплю с ним в эту же ночь! На утро мы проснемся в одной постели и улетим в Париж на выходные!».
Седокова отмечает, что обстоятельства не позволяют ей сделать столь авантюрные поступки. Знаменитость иронично отметила:
«Ой. У меня же дети. Поеду домой, посмотрю с ними "Папины дочки" и спать».