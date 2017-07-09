Анна Седокова поделилась своими тайными желаниями

Девушка рассказала о том, как хотела бы провести выходные.

Общество

Известная украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками в Instagram новым фото, под которым звезда раскрыла тайну своих желаний, РЕН .

Девушка рассказала о том, как хотела бы провести выходные:

«Пойду напьюсь в клуб, буду танцевать голой на столе, потом встречу красавца - незнакомца и пересплю с ним в эту же ночь! На утро мы проснемся в одной постели и улетим в Париж на выходные!».

Седокова отмечает, что обстоятельства не позволяют ей сделать столь авантюрные поступки. Знаменитость иронично отметила: