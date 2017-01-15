Американский заключённый наладил торговлю шоколадом в тюрьме

Таков новый бизнес-проект Бернарда Мэдоффа, приговоренного за создание финансовой пирамиды к 150 годам лишения свободы.

Общество

Американский создатель финансовой пирамиды Бернард Л. Мэдофф, осуждённый на 150 лет тюремного заключения, и за решёткой не теряется и генерирует новые бизнес-проекты. Так, он наладил и монополизировал в тюрьме торговлю горячим шоколадом своим сокамерникам. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на журналиста Стива Фишмана, освещающего тюремные будни афериста.

По данным американских СМИ, Медофф выкупил в тюремном магазине весь швейцарский шоколад и перепродаёт его собратьям по заключению. Тем, кому хочется горячего шоколада, волей-неволей приходится обращаться к Медоффу.

Мэдоффа арестовали в 2008 году по делу о деятельности инвестиционного фонда Madoff Investment Securities. Ущерб от деятельности финансовой пирамиды составил, весьма вероятно, порядка 65 миллиардов долларов, понесли потери миллионы американцев. Есть версия, что сам Мэдофф признался сыновьям в лживости своего проекта.