Американский полицейский обрёл в России политическое убежище

Флоридский полицейский Джон Марк Дуган покинул родину из-за своей антикоррупционной деятельности.

Общество

Джон Марк Дуган, ранее работавший в полиции штата Флорида (США) получил политическое убежище в России. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По данным издания, полицейский был вынужден бежать в Москву из Флориды через Канаду (!), так как занимался антикоррупционными расследованиями деятельности американских силовых структур. Вскрылись ужасные злодеяния: не только коррупционные факты, но и физические устранения неугодных. Против Дугана открыли настоящее политическое преследование.

Весной прошлого года Джон Дуган прибыл в Россию и начал контактировать с «ВМ», которая писала о нём в эксклюзивных материалах. Затем к освещению истории Джона подключились и другие СМИ.

Недавно Джон Дуган получил в России политическое убежище сроком на год. Оно может быть продлено, сообщает издание.

Как сообщает «ВМ», Джон Дуган в Москве отнюдь не сидел сложа руки. Он стал изучать программирование, давать уроки английского, а также принял участие в редакционном субботнике – расчищал речку Шмелёвка и честно вытащил из неё горы мусора.

В Америке у Дугана осталась семья и дети. Присоединятся ли они к папе, издание пока не сообщает.