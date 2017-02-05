Американка объездила все страны мира за полтора года

Путешественница успела посетить 195 государств и установить сразу два рекорда Гиннесса.

Общество

Американской девушке по имени Кассандра Де Пеколь удалось побывать во всех странах мира, совершив кругосветное путешествие. Туристке потребовалось на это всего лишь 18 месяцев и 26 дней, пишет Life .

Сообщается, что за это время 27-летняя женщина побывала в 195 государствах. Помимо всего, она установила два мировых рекорда: объехала все страны мира и сделала это быстрее других. При этом поездка обошлась путешественнице в 200 тысяч долларов.

Стоит отметить, что девушка проводила в одной стране от двух до пятнадцати дней.