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http://7info.ru/news/world-society/amerikanka_obezdila_vse_strany_mira_za_poltora_goda/

Американка объездила все страны мира за полтора года
Путешественница успела посетить 195 государств и установить сразу два рекорда Гиннесса.

Общество   293

Американской девушке по имени Кассандра Де Пеколь удалось побывать во всех странах мира, совершив кругосветное путешествие. Туристке потребовалось на это всего лишь 18 месяцев и 26 дней, пишет Life .

Сообщается, что за это время 27-летняя женщина побывала в 195 государствах. Помимо всего, она установила два мировых рекорда: объехала все страны мира и сделала это быстрее других. При этом поездка обошлась путешественнице в 200 тысяч долларов.

Стоит отметить, что девушка проводила в одной стране от двух до пятнадцати дней. 