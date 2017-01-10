Американец сумел подсчитать количество строк в таблице Excel

На свой титанический труд он затратил более девяти часов.

Общество

Американский видеоблогер Хантер Хоббс сумел сосчитать количество строк в «бесконечной» таблице Miscrosoft Office Excel. Об этом сообщает RT.

На свой титанический труд – Хоббс добавлял строки в таблицу нажимая на стрелку на клавиатуре – блогер затратил более 9 часов. В итоге ему удалось установить, что таблица имеет 1 048 576 строк.

Повторять свой эксперимент блогер никому не советует, назвав произошедшее «самым тупым вызовом всех времён».