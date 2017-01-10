http://7info.ru/news/world-society/aliexpress_vozobnovil_dostavku_tovarov_v_rossiju/
AliExpress возобновил доставку товаров в Россию
Общество 86
AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию, передаёт
ТАСС.
AliExpress возобновил доставку товаров в Россию
Общество 86
В сообщении компании говорится, что приостановка услуги не отразилась на отправке посылок почтой.
AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию, передаёт
«AliExpress восстановил предоставление услуг экспресс-доставки товаров в Россию. При этом приостановка услуги не отразилась на отправке посылок почтой», – говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что китайский интернет-ритейлер временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию по линии российской логистической компании SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе.