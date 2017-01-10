AliExpress возобновил доставку товаров в Россию

В сообщении компании говорится, что приостановка услуги не отразилась на отправке посылок почтой.

Общество

AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию, передаёт ТАСС.

«AliExpress восстановил предоставление услуг экспресс-доставки товаров в Россию. При этом приостановка услуги не отразилась на отправке посылок почтой», – говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что китайский интернет-ритейлер временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию по линии российской логистической компании SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе.