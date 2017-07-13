AliExpress вместе с Почтой России полностью перейдут на регистрируемые отправления

Россия будет одним из первых рынков, где AliExpress внедрит обязательный трекинг посылок и полностью интегрирует её с системой национальной почтовой службы.

Общество

AliExpress с 10 августа 2017 года вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами. Теперь всем покупкам, которые сделаны на платформе, будет присвоен трекинг, по которому покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении.

– Мы приветствуем решение одного из крупнейших интернет-магазинов AliExpress о полном отказе от нерегистрируемых отправлений. Доставка отправлений по регистрируемому трафику и продукту SRM не только позволит клиентам и интернет-магазинам отслеживать свои заказы на ключевых этапах доставки, но и значительно сократит сроки пересылки. К примеру, доставка регистрируемых отправлений от момента сдачи заказа в почтовом отделение почты Гонконга составляет около 6-10 дней, – подчеркивает заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Россия будет одним из первых рынков, где AliExpress внедрит обязательный трекинг посылок и полностью интегрирует её с системой национальной почтовой службы. Система построена на базе платформы «Цайняо», которая входит в Alibaba Group и обеспечивает логистические сервисы всем площадкам компании, включая AliExpress в России.

Напомним, что в начале года Почта России совместно с Почтой Гонконга (Hongkong Post) в партнерстве с Логистической компанией Cainiao в дополнение к классическим регистрируемым отправлениям внедрили новый продукт SRM («Simplified Registered Mail» - «простой регистрируемый пакет»). Новый вид отправлений запущен с целью замены нерегистрируемых мелких пакетов и сочетает в себе удобство почтового канала и прозрачность экспресс-доставки.

Продукт позволяет потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки AliExpress по трём основным статусам, которые дают получателю возможность видеть фактическую дату отправки его заказа, а также дату прибытия в отделение почты на территории России. Отправитель же, кроме этих статусов – имеет возможность отслеживать факт получения товара покупателем, что является условием для получения им денег за отправленный заказ.

Новый продукт доступен для доставки покупок с торговой площадки AliExpress с небольшим средним чеком, которые ранее зачастую отправлялись как нерегистрируемые отправления. Ни интернет-магазины, ни почтовые администрации, ни клиенты не имели возможности отследить такие отправления в пути их следования. Полный переход на регистрируемые отправления обеспечит надёжность доставки.