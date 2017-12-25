Алексею Панину грозит новый суд из-за дочери

Его бывшая гражданская жена Юлия Юдинцева намеревается забрать себе ребенка.

Общество

Известный актер Алексей Панин в апреле 2017 года выиграл суд у бывшей гражданской жены Юлии Юдинцевой. Так, их дочь Анна осталась с отцом. Артист обвинил женщину в том, что она привязала девочку к стулу, а сама ушла спать, будучи в нетрезвом состоянии.

Теперь же Панину грозит новое судебное разбирательство, поскольку друзья Юдинцевой не верят в правоверность данного документа, пишет Starhit .

В эфире программы «Звезды сошлись» актриса Наталья Захарова потребовала у матери Алексея Панина Татьяны Власовой публично зачитать решение суда. Артистка пообещала, что проверит его достоверность: