Алексей Панин похвастался фото и видео с обнаженными девушками

Очередные проделки артиста вызвали негодование у общественности.

Общество

Скандально известный актер Алексея Панин поделился с подписчиками в Instagram снимком и видео с моря, которые вызвали негодование у общественности.

Артист предстал в компании двух обнаженных девушек. При этом Панин охотно дефилировал перед камерами, не пряча от объектива интимные места. Под одним из снимков он оставил следующий комментарий:

«Будьте счастливы!».