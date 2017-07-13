http://7info.ru/news/world-society/aleksej_panin_pohvastalsja_foto_i_video_s_obnazhennymi_devushkami/
Алексей Панин похвастался фото и видео с обнаженными девушками
Общество 127
Скандально известный актер Алексея Панин поделился с подписчиками в Instagram
снимком и видео с моря, которые вызвали негодование у общественности.
Примечательно, что некоторые фанаты поддержали своего кумира и пожелали ему хорошего отдыха, пишет
Актуальные Новости .
Алексей Панин похвастался фото и видео с обнаженными девушками
Общество 127
Очередные проделки артиста вызвали негодование у общественности.
Скандально известный актер Алексея Панин поделился с подписчиками в Instagram
Артист предстал в компании двух обнаженных девушек. При этом Панин охотно дефилировал перед камерами, не пряча от объектива интимные места. Под одним из снимков он оставил следующий комментарий:
«Будьте счастливы!».
Примечательно, что некоторые фанаты поддержали своего кумира и пожелали ему хорошего отдыха, пишет